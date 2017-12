Resgate de cão provoca fechamento da ponte Rio-Niterói nos dois sentidos

O resgate de um cachorro provocou o fechamento da ponte Rio-Niterói hoje (27), de 8h20 às 8h25, por medida de segurança, pela concessionária que administra o local. A ponte tem mais de 13 quilômetros de extensão.

O animal estava na Reta do Cais, na pista de chegada ao Rio de Janeiro, e foi recolhido pelas equipes de resgate da própria concessionária e encaminhado para o pátio da EcoPonte.

De acordo com a assessoria da concessionária, a ponte foi fechada nos dois sentidos para facilitar o resgate do animal e também para segurança dos usuários, porque o cão poderia pular o canteiro divisório das pistas, passar de um sentido para outro e acabar provocando um acidente.

No momento, o tempo de travessia da ponte Rio-Niterói em direção ao Rio de Janeiro está levando, em média, 19 minutos. No sentido contrário, em direção à Niterói e às praias da Região dos Lagos, o tempo de travessia é de 15 minutos. Muita gente já está deixando o Rio de Janeiro para passar o final de ano foram do Rio, principalmente em direção às praias da Região dos Lagos e também à região Norte Fluminense. O percurso da ponte, em condições normais, é feito em 13 minutos.

