Representantes de ONG teriam ameaçado estuprar mulher que não quis doar

A Oxfam está investigando o caso o orrido no Oeste da Austrália

A organização Oxfam está investigando uma denúncia de que dois arrecadadores de fundos teriam ameaçado estuprar uma mulher após ela se negar a fazer doação. O caso teria acontecido na Austrália, envolvendo o time de arrecadadores de fundos que recolhem ajuda “de porta em porta” em Perth. Comentários sobre a ameaça e imagens dos dois representantes da Oxfam acusados estão circulando nas redes sociais. As informações são do The Guardian.

Leia maisFilha de Tom Cruise e Katie Holmes é flagrada vendendo limonada …Ursos que viviam em condições precárias são resgatados por …

Os arrecadadores de fundos negaram as acusações, no entanto a organização está conduzindo uma investigação para esclarecer o ocorrido. A polícia do Oeste da Austrália informou que recebeu reclamações de outros moradores sobre o comportamento dos representantes de entidades de caridade que recolhem fundos de porta em porta. Segundo relatos, arrecadadores de fundos teriam atitude agressiva ao receber resposta negativa ao pedido de doação.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

A Hora do Faro

Leomy Marques e Rodrigo Faro em A Hora do Faro: o programa deu à ex-modelo um novo visual e um tratamento em clínica de reabilitação

Caminhão do Faustão

O Caminhão do Faustão, quadro clássico do Domingão do Faustão

Domingo no Parque

O Domingo no Parque, do Programa Sílvio Santos, tinha vários quadros sádicos que ofereciam prêmios, brinquedos e dinheiro às crianças

Porta da Esperança

O clássico Porta da Esperança, de Sílvio Santos, dava (ou não) os presentes pedidos pelos participantes

Lar Doce Lar

Lar Doce Lar, do Caldeirão do Huck, reforma as casas dos escolhidos

Lata Velha

Lata Velha, também do Huck, reforma um carro do escolhido

Pedido de Casamento

Pedido de Casamento, mais um quadro do Caldeirão: o povo faz o pedido de forma inusitada, e o programa banca tudo

Mais Você

Dando um Retoque, do Mais Você, reforma cozinhas dos participantes

Força do Bem

Força do Bem, do Programa Eliana, arrecada doações

Senha da casa

A Senha da Casa, do Hoje em Dia, quer ajudar os concorrentes a conseguir a casa própria

Mundo Pet

No Mundo Pet, do SBT, Luísa Mell continua ajudando cães abandonados e / ou doentes

A Hora do Faro

Leomy Marques e Rodrigo Faro em A Hora do Faro: o programa deu à ex-modelo um novo visual e um tratamento em clínica de reabilitação

Caminhão do Faustão

O Caminhão do Faustão, quadro clássico do Domingão do Faustão

Domingo no Parque

O Domingo no Parque, do Programa Sílvio Santos, tinha vários quadros sádicos que ofereciam prêmios, brinquedos e dinheiro às crianças

Porta da Esperança

O clássico Porta da Esperança, de Sílvio Santos, dava (ou não) os presentes pedidos pelos participantes

Lar Doce Lar

Lar Doce Lar, do Caldeirão do Huck, reforma as casas dos escolhidos

Lata Velha

Lata Velha, também do Huck, reforma um carro do escolhido

Pedido de Casamento

Pedido de Casamento, mais um quadro do Caldeirão: o povo faz o pedido de forma inusitada, e o programa banca tudo

Mais Você

Dando um Retoque, do Mais Você, reforma cozinhas dos participantes

Força do Bem

Força do Bem, do Programa Eliana, arrecada doações

Senha da casa

A Senha da Casa, do Hoje em Dia, quer ajudar os concorrentes a conseguir a casa própria

Mundo Pet

No Mundo Pet, do SBT, Luísa Mell continua ajudando cães abandonados e / ou doentes

Mais galerias

Desfile da Paraíso do Tuiuti

Bonecos gigantes de Olinda

Carnaval 2018: bonecos gigantes em Olinda

Mais galerias

Desfile da Paraíso do Tuiuti

Bonecos gigantes de Olinda

Carnaval 2018: bonecos gigantes em Olinda

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-403879’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL