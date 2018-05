Repórter sugere que Taylor Swift tome banho

Taylor Swift

Taylor Swift apresentou-se no evento Biggest Weekend, da rede inglesa BBC, e o repórter Greg James encerrou a entrevista dizendo que Swift precisava de um banho.

“Acho que agora você precisa de um banho…”, afirmou o jornalista. “Concordo. E não estou nada ofendida com o que disseste”, disse ela, sorrindo.

Fãs da cantora, no entanto, não gostaram e reclamaram nas redes sociais. “É a primeira entrevista que ela dá em mais de dois anos e ele diz que ela precisa de um banho?”, questionou uma pessoa. “Ele não podia ter feito uma pergunta sobre o álbum dela? Isto é jornalismo?”, escreveu outra.

Fonte: Vírgula UOL