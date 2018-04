Relatório acusa governo britânico de incitar violência contra imigrantes

Caminhão circulando no Reino Unido com os dizeres: “Está ilegal no Reino Unido? Vá para casa ou enfrente cadeia

Grupos de direitos humanos publicaram um relatório sobre o papel do governo britânico e das políticas da primeira-ministra Theresa May nas ações de discriminação e violência contra imigrantes no Reino Unido. O documento foi produzido pelas organizações Liberty, União Nacional pelos Direitos de Estudantes e Migrantes, entre outras, segundo o The Guardian.

No relatório, o governo foi responsabilizado por encorajar atos de discriminação contra negros e etnias minoritárias, aumentar risco de violência contra moradores de rua, prejudicar o relacionamento entre classes trabalhistas e atrapalhar trabalhadores na ajuda aos necessitados.

A abordagem do governo sobre as questões de imigrantes liderada por Theresa instituiu que empregadores, donos de imóveis e empresas do setor público chequem o status de uma pessoa antes de oferecerem emprego, moradia, acesso a serviços de saúde ou qualquer outro suporte. “Enquanto nos recusarmos a participar, podemos lutar contra a tentativa do governo de nos transformar em guardas da fronteira”, diz o documento.

Durante missão no Mediterrâneo para banir barcos com refugiados

Créditos: Facebook/Reprodução

Clément Galant

Membro da Génération Identitaire

Créditos: Facebook/Reprodução

Defend Europe em missão no Mediterrâneo

Embarcação foi chamada de “navio de ódio”

Créditos: Facebook/Reprodução

Membro da organização

Créditos: Facebook/Reprodução

Em entrevista à programa de TV na Holanda sobre atitudes racistas da missão

Créditos: Facebook/Reprodução

Em Malta

Créditos: Facebook/Reprodução

Em missão para controlar travessias de barcos com refugiados vindos da Líbia

Créditos: Facebook/Reprodução

Lorenzo Fiato

Membro da Génération Identitaire

Créditos: Facebook/Reprodução

Martin Sellner

Membro da Génération Identitaire

Créditos: Facebook/Reprodução

No parlamento europeu, com bandeira da campanha

Créditos: Facebook/Reprodução

Patrulha de comunicação no Mediterrâneo

Créditos: Facebook/Reprodução

