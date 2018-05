Régis Bittencourt tem cinco pontos de bloqueio de caminhoneiros

A greve dos caminhoneiros continua a bloquear, na noite de hoje (28), o trânsito de caminhões na Rodovia Régis Bitencourt, que liga São Paulo ao Sul do país. A rodovia tem cinco pontos de paralisação no estado de São Paulo.

Segundo o boletim das 20h da concessionária que administra a via, a Arteris Régis Bitencourt, há interdições no sentido Sul em Miracatu (Km 385) e Embu das Artes (Km 280). No sentido Norte, há bloqueios em Quatro Barras (Km 67) e Embu das Artes (Km 279). Em Jacupiranga (Km 477) há bloqueio nos dois sentidos. Na última sexta-feira, à tarde, eram cinco pontos de paralisação também.

De acordo com a concessionária, não há congestionamento no local e o trânsito de veículos leves está liberado.

Na Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, há bloqueios em 16 pontos. Conforme boletim divulgado às 20h pela concessionária Arteris Fernão Dias, há paralisações no sentido Belo Horizonte em Itapeva (km 925), Pouso Alegre (km 870), São Gonçalo do Sapucaí (km 796), Carmo da Cachoeira (km 734), Lavras (km 702), Oliveira (km 618), São Joaquim de Bicas (km 507), e Betim (km 485).

No sentido São Paulo, há bloqueios em Pouso Alegre (km 871), Três Corações (km 754), e Betim (km 486). Em ambos os sentidos há paralisação em Extrema (km 949), Lavras (km 692), Perdões (km 690), Carmópolis (km 589), e Igarapé (km 513). Segundo a concessionária, não há congestionamento na rodovia, e o trânsito de veículos leve é livre. Na última sexta-feira, à tarde, a rodovia estava com 17 pontos de bloqueio.

Fonte: Agência Brasil