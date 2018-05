Regina Casé posta foto de biquini de quando tinha 25 anos

Olha esse #throwbackthurday, gente!

Regina Casé adotou a prática de usar as quintas feiras para dar uma revirada no baú de memórias. E nesta quinta, 24, ela trouxe uma foto diretamente dos seus dias de juventude para compartilhar com seus seguidores. A foto é da época em que ela e Patrycia Travassos frequentavam o Asdrubal Trouxe o Trombone, grupo teatral carioca dos anos 1970.

“Tipo, 25 aninhos, numa época em que nem existia academia de ginástica! A gente só ia à praia e fazia teatro no Asdrubal Trouxe o Trombone. O ‘shape’ mudou um pouquinho, mas continuamos muuuuuuuito gostosas!! Kkkkkk”, ela brincou na legenda. Hoje, Regina tem 64 anos. Veja o registro:

Melhor #TBT que vai passar hoje pela sua timeline!!! Eu e Patrícya Travassos, tipo 25 aninhos… Numa época em que nem existia academia de ginástica! A gente só ia à praia e fazia teatro no Asdrúbal Trouxe o Trombone. O “shape” mudou um pouquinho, mas continuamos muuuuuuuito gostosas!!! Kkkkk

Fonte: Vírgula UOL