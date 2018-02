Reflexão e orações marcam primeiro dia do 32º Vinde e Vede

Este domingo (11/02) foi um dia de conforto espiritual para quem compareceu ao 32º Vinde e Vede, no Memorial João Paulo II, em Cuiabá. O pregador Jean Berthier da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais, abordou os temas “Volta ao primeiro amor” e “A mulher vestida de sol”. Segundo o palestrante a mensagem principal a ser passada ao público é de que devemos voltar para o caminho de Deus. “Deus é amor e não devemos trair a quem amamos. Devemos fazer uma reflexão das escolhas que fizemos em nossas vidas e voltar para o caminho de Deus, pois muitas vezes nós o abandonamos. Nós traímos Deus quando utilizamos drogas, desrespeitamos os pais ou os companheiros, e cometemos crimes”, resumiu Berthier.

A comunidade Shalon que tradicionalmente traz sua livraria para conhecimento da comunidade inovou este ano e trouxe uma tenda com palestras sobre humanidade e espiritualidade, além orações e orientação espirituais individuais para quem precisa. O serviço permanece até o encerramento do evento na terça-feira (13).

As equipes de apoio a exemplo dos “Anjos da Guarda”, Cruz Vermelha e Brigadistas também estão desempenhando papel importante durante o 32º Vinde e Vede. A Cruz Vermelha, por exemplo, participa pela primeira vez do carnaval dos católicos e traz toda sua experiência em voluntariado na área de saúde para tranquilidade de todos. “Temos de quatro a seis enfermeiros de plantão todos os dias e trabalhamos em parceria com os brigadistas. Na noite de sábado, por exemplo, atendemos a um caso de fratura de clavícula após uma pessoa escorregar. Todo voluntário da Cruz Vermelha está apto a prestar atendimento de primeiros socorros, mas aqui no evento contamos com a presença de um médico também”, disse o presidente da Cruz Vermelha de Mato Grosso, Marcos Divino Teixeira da Silva.

De acordo com o brigadista Edinei Alvarengo, o evento Vinde e Vede, conta atualmente com uma equipe de 20 brigadistas certificados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. “É uma exigência do Corpo de Bombeiros formar a equipe de brigadistas, que anualmente realizam o curso para aturem como apoio dos Bombeiros. Somos nós, que em caso de acidentes ou incêndios fazemos os primeiros socorros e comunicamos à corporação. Este é o quinto ano seguido que trabalho como brigadista voluntário e nono ano que contribuo com o Vinde e Vede”, relatou.

A brigadista Christiane Cristina de Boa Ventura, também exerce a função há cinco anos e declara sentir-se gratificada. “É bom ajudar as pessoas, principalmente em um evento religioso, aonde famílias inteiras vêm participar e precisam estar bem cuidadas”, disse.

O público do 32º Vinde e Vede também conta com o apoio das voluntárias “Anjos da Guarda” Maria Eduarda, 16, Natália Alves, 15, Lilian Costa, 29 e Henrriquieta Corrêa, 58, que contribuem fornecendo informações, acolhendo o público com simpatia e bom humor. “Ao todo somos 50 pessoas, dispostas a ajudar, trazer uma cadeira, fornecer informações, o que for necessário para as pessoas se sentirem bem acolhidas”, explica Lilian Costa que participa como humanitária há três anos e relata ter feiro grandes amizades no trabalho como voluntária.

Nesta segunda-feira, dia 12, a programação do 32º Vinde e Vede fica por conta do Movimento Sacerdotal Mariano, a partir das 14h. São esperadas a participação de diversas comunidades católicas da baixada cuiabana que trazem os andores de Nossa Senhora e realizam uma grande procissão na arena do Memorial João Paulo II. Confira abaixo a programação completa de segunda-feira:

3º dia 12/02/2018 – SEGUNDA FEIRA:MOVIMENTO SACERDOTAL MARIANO

14h00 – ACOLHIDA

15h00 – 1ªPregação com Pe. Laurent

16h10 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

17h10 – Intervalo

17h30 – Entrada dos andores de Nossa Senhora

18h00 – Grande Cenáculo Mariano – Atos de Consagração

19h00 – Santa Missa presidida por Dom Milton

21h30 – Espetáculo Santidade

21h45 – Encerramento