Red Hot, Chance The Rapper e Alok abrem Lollapalooza 2018

Alok e Red Hot

Vai começar o Lollapalooza 2018 nesta sexta (23), festival que vai até domingo. Com quatro palcos rolando shows simultâneos, é impossível assistir tudo.

Com Red Hot Chili Peppers, Chance The Rapper e Alok no line-up, veja alguns destaques desta sexta que vai sextar como nunca no Autódromo de Interlagos.

Mallu Magalhães

Mallu Magalhães, 2h30 – 3h15, Palco Axe

Em 2008, Mallu Magalhães, com 15 anos, começou sua carreira ao colocar 4 músicas em seu MySpace. Em menos de 2 meses virou um hit nacional, com mais de 1 milhão de plays. No mesmo ano gravou seu primeiro disco, com produção de Mário Caldato Jr. Em 2017, ela voltou a lançar um disco de inéditas, Vem.

Chance the Rapper

Palco Budweiser, Rincon Sapiência – 2h30 – 3h15

Em maio de 2017, Rincon Sapiência lançou Galanga Livre, seu tão aguardado álbum de estreia. Foi o passo que faltava para transformar o Manicongo em popstar do rap.

Chance The Rapper, Budweiser – 6h30, 7h30

Aos 24 anos, o rapper de Chicago é uma fenômeno e vem mudando o jogo do rap. Com uma mixtape lançada em 2016, Coloring Book se tornou o primeiro álbum apenas para streaming a receber uma indicação aos Grammy. E ganhou. Vem com uma banda pesada, com direito a naipe de metais, e deve conquistar fãs de última hora.

Zara Larsson

Zara Larsson, Axe, – 6h30, 7h30

Acompanhada de uma banda excelente, a sueca tem carisma e seus números comprovam que ela é uma das artistas pop mais quentes do momento. Antes de mergulhar nos EUA com dois singles de grande sucesso, Lush Life e Never Forget You, Zara Larsson já era uma estrela na Europa graças aos seus dois EPs e parceiras como David Guetta em This One’s for You.

LCD SoundSystem

LCD SoundSystem, Onix, 7h35, 9h05

Após anunciar turnê de despedida em 2011, o LCD Soundsystem voltou em 2015. Eles chegam ao Lolla com o álbum American Dream, de 2017, na bagagem.

Royal Blood

Royal Blood – Onix – 5h25, 6h25

No começo de 2013, o baixista Mike Kerr voltou de uma viagem de nove meses e se reuniu com seu amigo e antigo baterista, Ben Tatcher, a dupla não fazia ideia do que esperava por eles. Com o nome de Royal Blood, a dupla alcançou o estrelato em 2014 e 2015. O fã clube brasileiro cresce a cada ano.

Red Hot

Red Hot Chili Peppers, Budweiser, 9h10, 11h

Chegam com a turnê de The Getaway, 11º álbum de estúdio do Red Hot Chili Peppers, que fez bonito nas paradas ao redor do mundo. São lendas, é sempre incrível ver ao vivo.

Alok, Perry, 10h-11h

Um dos ícones mais proeminentes da cena brasileira, ele deve levar o Lolla abaixo com sucessos como Hear me Now, Never Let me Go e Love is a Temple.

Fenômeno, eleito top DJ 25 do mundo para a revista inglesa DJ Mag e único brasileiro a alcançar 100 milhões de plays no Spotify, plataforma em que é o artista brasileiro mais escutado no mundo.

Lollapalooza 2018

Fonte: Vírgula UOL