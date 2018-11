Recorde: Disney diz que teaser de ‘O Rei Leão’ é o mais assistido em 24h

Leia maisAnitta fala sobre documentário e privacidade: “Eu amo câmeras, …Giovanna Lancellotti fala sobre sexo, ciúme e conta se já se …

O Rei Leão nem estreou e já está batendo recordes, amigos! A Disney tuitou que o teaser do live-action é o vídeo mais assistido da Disney em 24h.

“Para todo o orgulho: Obrigado por ajudar o teaser de O Rei Leão a se tornar o trailer de estreia mais visito da Disney, já que alcançou um recorde de 224,6 milhões de visualizações globais em 24 horas!”, diz o tuíte.

Porém, vale lembrar que tem outro trailer que tem um pouco mais de visualizações que esse de produção Disney e Marvel. O trailer de Vingadores: Guerra Infinita arrecadou 23o milhões de views em 24h!

To the entire pride: Thank you for helping the teaser trailer for #TheLionKing become the most-viewed Disney trailer debut ever as it reached a record-breaking 224.6 million global views in 24 hours! pic.twitter.com/HSmWxS9YQp

— Disney (@Disney) 24 de novembro de 2018

Fonte: Vírgula UOL