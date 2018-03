Recém-casada, Ticiane Pinheiro diz que Cesar Tralli quer filho

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro esteve no aniversário da prima Carol Sampaio no Copacabana Palace domingo (18). Casada com Cesar Tralli desde dezembro, a apresentadora falou sobre a rotina da família, que inclui ajudar nas lições de Rafaella, fruto do casamento de Ticiane com o apresentador e empresário Roberto Justus.

A apresentadora disse à Quem ter vontade de ter mais filhos. “Mas mais para frente. Agora está gostoso assim, ainda estamos arrumando a casa, fazendo planos, queremos viajar bastante. Tudo tem seu tempo. O Cesar não é pai ainda, então ele quer ter filho, mas vamos deixar rolar”, afirmou.

Desde 2015, Ticiane apresenta o programa Hoje em Dia na RecordTV.

