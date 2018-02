Recalls automotivos aumentam 14,27% em 2017 e chegam a 1,8 milhão de veículos

No último ano houve crescimento da convocação de recalls no Brasil, com liderança para o setor automotivo. De acordo com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), carros e motos respondem, juntos, por 87% dos chamamentos no Brasil.

Em 2016, 1.575.917 carros foram convocados para correção de falhas pelos fabricantes. Em 2017, o número somou 1.800.865 veículos, abrangendo marcas e modelos populares e luxuosos, um aumento de 14,27% em relação ao ano anterior.

De acordo com a avaliação técnica do DPDC, o setor automotivo cumpre “o importante papel de ir popularizando a aplicação da medida no país e também puxando os demais segmentos do mercado de consumo a seguirem a mesma postura proativa na sua execução”, informou por meio da assessoria de imprensa do Ministério da Justiça.

Até a última quinta-feira (21), 22 novas convocações de recall foram aprovadas pelo DPDC. Para receber alertas de recall, o consumidor pode se cadastrar em uma plataforma online clicando aqui.

Fonte: Agência Brasil