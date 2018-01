Rec-Beat terá nomes como Don L, Xênia França, Larissa Luz e Carne Doce

Ariel Martini/Divulgação Festival Rec-Beat, no Cais da Alfândega

O Rec-Beat anunciou nesta quarta (31) a entrada de Don L no line-up. O cearense é um dos maiores nomes do hip hop brasileiro. O rapper destacou-se nacionalmente como membro do seminal grupo Costa a Costa em 2007. No Rec-Beat ele lança o seu segundo álbum solo, Roteiro Para Aïnouz vol. 3, onde desfia suas rimas com visão ácida e niilista sobre a cultura brasileira e estabelece uma linguagem sonora única dentro do rap brasileiro.

A programação completa do Rec-Beat 2018 será anunciada na próxima segunda-feira, dia 05 de fevereiro. O Festival já confirmou: Carne Doce (Goiânia), Larissa Luz (Bahia), Ana Muller (Espirito Santo), Xênia França (Bahia), Fémina (Argentina) e Johnny Hooker (PE).

Divulgação Cartaz do Rec-Beat 2018

A 23ª edição do Rec-Beat acontecerá de 10 a 13 de fevereiro de 2018, durante os quatro dias no Carnaval do Recife. A programação é gratuita e traz nomes nacionais e internacionais no já tradicional palco, ao ar livre. Sábado, dia 03 de fevereiro, acontecem prévias em Olinda, com o projeto Rec-Beat Apresenta, e em Caruaru pela primeira vez no Agreste Pernambucano.

O Rec-Beat 2018 tem patrocínio da Prefeitura do Recife, incentivado pelo Governo de Pernambuco, Fundarpe, por meio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura, apoio do Consulado da França no Recife, Bureau Export, Institut Français, Embaixada da França no Brasil, Ibermúsicas, Embaixada da Espanha, Consulado da Alemanha, Goethe-Institut e CePE. App Oficial: PE no Carnaval. Mídias parceiras: Brasileiríssimos, Revista O Grito! e Revista Continente. O Spotify é o player oficial e a realização é da Rec-Beat Produções.

SERVIÇO

Festival Rec-Beat 2018 – 23ª edição

Dias: 10 a 13 de fevereiro de 2018 (sábado até a terça-feira de Carnaval)

Início: 19h30

Local: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

ENTRADA GRATUITA, AO AR LIVRE, ABERTO AO PÚBLICO

Informações: www.recbeatfestival.com

Prévias

Rec-Beat Apresenta Caruaru

Data: 03/02/2018 (sábado)

Horário: a partir das 16h

Local: Estação Ferroviária (ao ar livre)

Avenida Frei Caneca, Caruaru, PE

Gratuito

Atrações: Ifá, Rimas.INC, Arrete e Rasga Mortalha

Rec-Beat Apresenta Olinda

Data: 03/02/2018 (sábado)

Horário: a partir das 17h

Local: Centro Luiz Freire

Rua 27 de Janeiro, 181 – Carmo, Olinda – PE

Gratuito

Atrações: 808 Crew, Doralyce Gonzaga, Luísa & Os Alquimistas + Musa Híbrida e DJ Milena Cinismo.

Rec-Beat Sobral – 19/01/2018

Praça São João – Sobral – CE

Início 19h – Gratuito

Programação:

Karina Buhr (PE), MITÚ (Colômbia), Lucas Estrela (PA), Larissa Luz (BA), Colorida (CE) e os DJs Catiguria (CE).

Rec-Beat Dragão – 20/01/2018

Praça Verde – Dragão do Mar – Fortaleza– CE

Início 19h – Gratuito

Programação:

Karina Buhr (PE), Larissa Luz (BA), Lucas Estrela (PA), Daniel Peixoto (CE), Mitú (Colômbia) e os djs do Viva la Pachanga (CE).

