Reboot de ‘Sabrina, Aprendiz de Feiticeira’ ganha primeira foto e novo título

Primeira foto da série

Leia mais10 destaques de Velozes e Furiosos na Universal OrlandoMarvel tem filmes planejados até 2025, diz presidente do …

O reboot de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira – sucesso nos anos 90! – finalmente ganhou sua primeira foto e seu título oficial.

Quem contou foi Roberto Aguirre Sacasa, produtor-executivo da nova série da Netflix, no Twitter.

“É oficial! Chilling Adventures of Sabrina será o nosso título”, contou. Na foto, é possível ver Kiernan Shipka caracterizada como a protagonista.

Melissa Joan Hart vivia Sabrina na versão dos anos 90

Na versão dos anos 90, a série era protagonizada por Melissa Joan Hart.

Ainda não há data de lançamento, mas a série, que será mais sombria que a original, já tem 2 temporadas garantidas.

Miranda Otto, Ross Lynch e Jaz Sinclair estão no elenco.

Fonte: Vírgula UOL