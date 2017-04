“Realmente acredito em unicórnios e no Mickey também”, conta Larissa Manoela

Leia mais

Larissa Manoela, estrela de 16 anos, esteve no quadro Na cama Gioh Ewbank, no canal Gioh no Youtube. A atriz contou que acredita de verdade em unicórnios e no Mickey, personagem clássico da Disney.

“Eu acredito de verdade. Tenho muito essa coisa de encanto, de sonho, que eu deixo durar para sempre dentro de mim. Então, eu realmente acredito que existe o Mickey e que, na verdade, ele está ali no Magic Kingdom e em todos os parques, e, assim que termina, fecha o parque, ele e a Minnie vão para a suíte deles e dormem no castelo”, afirmou.

Giovanna Ewbank, surpresa, só conseguiu dizer: “gente, eu tô muito chocada com isso”. “Eles estão lá para trazer alegria para todo mundo sempre”, rebateu a estrela teen. “Você sempre teve uma imaginação muito fértil, né, Lari?”, perguntou Gioh, depois de contar que a jovem tinha quatro amigos imaginários. “Eram meus melhores amigos da vida, conversavam, faziam tudo”, disse.

Relacionamentos

A atriz ainda falou sobre relacionamentos e afirmou que “não é de ficar”. “Hoje em dia tá difícil. As meninas estão assanhadas! Sempre digo que o que é difícil, fica um pouco mais. Se é muito fácil, passa logo, você deixa para lá”, afirmou.

Gioh perguntou se ela prioriza relacionamentos mais longos e, em seguida, questionou se Justin Bieber quisesse ficar com ela, ela ficaria. “Sim, eu ficaria. Que homem, Jesus amado! Talentoso, canta bem”, disse.

Fonte: Vírgula UOL