Real Madrid nega interesse em contratar Neymar

Neymar

Após rumores de que o Real Madrid teria enviado um representante para conversar com o pai de Neymar em Santos, o Real divulgou uma nota dizendo que não tem interesse no jogador.

O clube espanhol emitiu um comunicado oficial dizendo não ter interesse em enviar proposta para o astro do Paris Saint Germain.

Desde que chegou ao Brasil após a eliminação da Copa, Neymar está em sua mansão no litoral do Rio. Recentemente, ele quebrou o silêncio para desejar boa sorte ao amigo Rakitic e a “Golden Boy” Mbappé, colega do PSG, na final.

Fonte: Vírgula UOL