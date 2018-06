Ratos são vistos andando dentro de saco de pães no Burger King

(Foto: Shantel Johnson/Facebook)

Aconteceu em uma unidade do Burger King na cidade de Wilmington, nos EUA. Ratos foram vistos andando dentro de um saco de pães da rede de fast food.

O momento foi filmado e após viralizar na internet, a unidade foi interditada pela Division of Public Health, a Vigilância Sanitária local, informa o News Journal of Wilmington.

Assista ao vídeo abaixo. É nojento!

Fonte: Vírgula UOL