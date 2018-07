Ratos invadem caixa eletrônico e destroem R$ 70 mil

Leia maisInternet quer saber: Meghan Markle e Philippe Coutinho são …Miss Espanha será a primeira trans a competir o Miss Universo

A polícia da Índia disse que ratos danificaram quase R$ 70 mil depois de invadir um caixa eletrônico, no distrito de Tinsukia, em Assam.

Os roedores só foram detectado por funcionários do banco depois que os moradores reclamaram que o caixa eletrônico estava com defeito e haviam parado de distribuir dinheiro, disse a polícia.

“Os funcionários do banco vieram verificar o caixa semana passada e encontraram um rato morto e notas rasgadas quando foi aberto”, disse o superintendente da polícia distrital Mugdhajyoti Dev Mahanta.

“Nós checamos e não há outro ângulo criminoso ou conspiratório para o incidente. Parece que os ratos entraram na máquina através de uma pequena abertura para alguns fios”, completou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Pai deixa dinheiro escondido para filha toda vez que a visita

Créditos: Bored Panda/Reprodução

Mais galerias

Perfil de modelo tatuado e malhado causa controvérsia na web

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Modelo posa nua em lugares sagrados

Mais galerias

Perfil de modelo tatuado e malhado causa controvérsia na web

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Modelo posa nua em lugares sagrados

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1264586’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL