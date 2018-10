Rato morto era bolor

Um homem viralizou pelo Twitter uma imagem do que ele achava ser um rato em um pacote de arroz para microondas do supermercado Lidl, na Inglaterra. Mas a rede afirmou que não se tratava de um rato e sim bolor.

Richard Leech postou uma foto do arroz cozido Golden Sun, em que escreveu: “Olá, Lidl, eu me pergunto se você poderia me dizer como esse rato entrou no meu pacote de arroz?”

De acordo com Leech, o arroz, que foi cozido, deixou sua casa cheirando a “rato cozido” e teve um efeito terrível sobre sua esposa. “Minha esposa está vomitando sem parar”, concluiu.

Muitas agências de notícias também informaram sobre a aparente descoberta. No entanto, a rede Lidl diz que investigou e garantiu não ser um rato.

“Nunca é nossa intenção que um cliente fique insatisfeito de qualquer forma, e lamentamos muito que este produto em particular não atenda aos altos padrões que tanto nós como nossos clientes esperamos”, disse.

“Após o contato com o cliente, o assunto foi imediatamente encaminhado para nossa equipe de garantia de qualidade que, através de sua investigação inicial com o fornecedor, foi capaz de identificar a substância estranha como bolor”, ressaltou.

“Somente trabalhamos com fornecedores credenciados e respeitáveis, que possuem controles e procedimentos abrangentes para verificar a qualidade dos produtos. Por isso, estamos muito decepcionados com a expectativa de que nossos altos padrões esperados não foram atingidos nesta ocasião e estamos em contato constante com a empresa. cliente sobre o assunto”, completou.

'Rato' em pacote de arroz era bolor, diz supermercado

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL