Ratinho comenta em seu programa sobre matéria do Virgula no Lollapalooza

Ratinho gostou mesmo da brincadeira que o Virgula fez com ele no Lollapalooza. No primeiro dia de festival fomos à porta do autódromo de Interlagos com uma foto dele jovem, dizendo que se tratava de um integrante de uma banda que estava procurando uma namorada brasileira, perguntando para moços e moças se eles topariam conhecer o rapaz.

Ao descobrirem que era o Ratinho as reações foram bem variadas.

O próprio apresentador, em seu programa de ontem comentou a matéria: “Eu vi que as mulheres estão matando cachorro a grito”.

Veja o comentário de Carlos Massa, o Ratinho aqui:

Veja a matéria completa aqui:

Fonte: Vírgula UOL