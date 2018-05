Rapper nega fazer sexo oral na esposa: “Regras são diferentes para os homens”

DJ Khaled

DJ Khaled provocou uma grande polêmica durante uma participação em um programa de rádio do qual participou.

O rapper afirmou que não faz sexo oral na esposa, a empresária Nicole Tuck, “de maneira alguma”. “Eu não faço isso. De jeito nenhum. Não faço”, disse. Porém, se questionado se a esposa poderia negar fazer sexo oral nele, ele deu a seguinte resposta.

DJ Khaled e a esposa

“Eu acredito que uma mulher deve satisfazer o homem. Como um rei, a mulher tem que louvar o homem. As regras são diferentes para nós”, afirmou.

E aí a coisa ainda piorou: “O homem também deve satisfazer a mulher. O meu jeito de satisfaze-la é questionar se ela está feliz na casa em que vive, nas roupas que veste”.

ok so I’m convinced he has the mind of a teenage boy pic.twitter.com/epzhPjceny

— Got Student Loans Homie Quan (@howcomeyousmell) 4 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL