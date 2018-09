Rapper Lil Xan é hospitalizado por comer muitos Cheetos apimentados

Lil Xan

Bem, essa é daquela notícias que parece mentira, mas é mais pura verdade. O rapper Lil Xan, ex-namorado de Noah Cyrus, foi parar no hospital por comer Hot Flaming Cheetos, que são super apimentados.

O rapper contou tudo no Instagram e postou uma foto em que aparece na parte de trás de uma ambulância. “Eu acho que eu comi muitos Hot Cheetos e rasguei algo no meu estômago aberto, então eu vomitei um pouco de sangue”, contou. “Então, estamos bem”, completou.

“Tenha cuidado, Cheetos apimentado é uma droga ferrada”, disse ainda o rapper em outro post.

Visualizar esta foto no Instagram.



Uma publicação compartilhada por LIL XAN HEARTBREAKSOLDIER (@xanxiety) em 24 de Set, 2018 às 6:52 PDT

Fonte: Vírgula UOL