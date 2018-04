Rapper Kendrick Lamar vence Pulitzer e faz história

Kendrick_Lamar

Kendrick Lamar foi anunciado vencedor do Prêmio Pulitzer de Música, que é anualmente entregue a músicos e compositores norte-americanos. Ele venceu devido a DAMN., álbum lançado no ano passado.

O disco foi descrito pelo júri como “uma virtuosa coleção de canções, unificadas pela sua autenticidade vernacular e dinamismo rítmico, que cria pequenas histórias comoventes que captam a complexidade da vida afro-americana moderna”.

Kendrick tornou-se no primeiro músico que não é do campo do jazz ou da música clássica a conquistar a premiação. Os prêmios Pulizer de Música começaram a ser entregues em 1943 e já foram atribuídos a nomes como Wynton Marsalis e Ornette Coleman.

O rapper Kendrick Lamar

Fonte: Vírgula UOL