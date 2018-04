Rapper inglês de 20 anos desaparece no Rio de Janeiro

Kenny Vulcan, rapper inglês desaparecido

Leia maisRapper Kendrick Lamar vence Pulitzer e faz história

Kenny Vulcan, um rapper inglês de 20 anos, está desaparecido desde sexta no Rio de Janeiro. Ele não foi mais visto depois de ter gravado no estúdio do coletivo ODKIL, na Barra da Tijuca.

Todas as redes sociais dele foram excluídas no mesmo dia. O rapper pretendia obter o visto para morar no Brasil, mas por enquanto ele só estava com o de turista. Ele mora no país desde dezembro do ano passado.

Kenny Vulcan, 20 anos

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que divulgou um cartaz. Renata Lima, namorada de Kenny, e amigos tem postado nas redes sociais em busca de informações. “Volta logo, por favor”, escreveu ela ao publicar uma foto com o rapper.

Nas postagens, os amigos ressaltaram ainda que ele não fala português. Quem tiver informações sobre Kenny pode ligar para os telefones do Disque-Denúncia: (21) 2202-0338 ou 2582-7129.

Fonte: Vírgula UOL