Rapaz passa oito horas tatuando rosto de Neymar nas costas

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia maisBruna Marquezine usa brinco “BruMar” para torcer por Neymar Jr.Urso é visto tocando vuvuzela nas ruas de Moscou

Fã que é fã faz o que é preciso para demonstrar seu amor pelo ídolo, e isso inclui levar a imagem dele na própria pele para o resto da vida. Exemplo é o jovem Wemerson Ramos Cordeiro, de 22 anos, que tatuou o rosto do jogador Neymar nas costas.

Wemerson passou oito horas tatuando a imagem do craque e juntou dinheiro por quase seis meses para que pudesse realizar o sonho da tattoo, informa o G1.

“Comecei a guardar dinheiro em janeiro. Deixei de fazer várias coisas, como sair, comprar roupas, tudo para conseguir fazer a tatuagem”, diz o rapaz que trabalha como auxiliar de produção em uma confecção em Nova Friburgo, Rio de Janeiro.

Ao site, Wemerson relembra o trabalho feito pelo tatuador Rodrigo Catuaba: “Doeu demais. Foi quase um dia inteiro para fazer a tatuagem. Mas valeu a pena, porque ficou do jeito que eu queria”.

Pelo Instagram, ele pede: “Tá aí mais uma tatuagem. Me ajudem a essa foto chegar até o Neymar”.

Confira como ficou:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Rapaz passa 8 horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Créditos: Arquivo pessoal/ Rodrigo Catuaba

Mais galerias

Memes dos brasileiros contra Argentina

Burning Man pelo fotógrafo brasileiro Sidney Erthal

Hamburgueria com temática ‘prisão’

Mais galerias

Memes dos brasileiros contra Argentina

Burning Man pelo fotógrafo brasileiro Sidney Erthal

Hamburgueria com temática ‘prisão’

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283539’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL