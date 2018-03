Rapaz bêbado dorme no Uber e paga mais de R$ 5 mil por corrida

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisBêbado de bike e tamancos, veja ciladas turísticas de AmsterdamUm bêbado invadiu a jaula de um leão e tentou cumprimentá-lo no …

Não é conversa de bêbado, mas é sobre um que se deu mal. O norte-americano Kenny Bachman estava em uma festa em Morgantown, em Virgínia Ocidental, EUA, bebeu todas e deu o famoso pt (perda total), que é quando a pessoa está totalmente alcoolizada, quase inconsciente.

Então, ele resolveu pedir um Uber para ir embora. Só que o destino inserido no app não foi o local onde estava se hospedado na cidade, próximo ao campus da Universidade de Virgínia Ocidental, e sim sua casa em Gloucester County, em Nova Jersey, cerca de 402 km de distância. Segundo a CBS, a viagem do rapaz custou US$ 1.635,93 (cerca de R$ 5.300).

Chegando ao destino, em New Jersey, ele acordou no carro e pensou: “Por que eu estou em um carro com um cara aleatório que eu nem sei quem é? O que estou fazendo? Devo sair do carro aqui nessa parte da estrada?, informa o site.

“Quando o motorista encerrou a viagem, eu vi o valor e pensei: ‘Ok, isso foi insano, isso é louco”, disse ele, que se manteve calmo, sacou o dinheiro em um caixa eletrônico em uma farmácia, pagou o motorista e ainda deu cinco estrelas ao condutor.

O rapaz disse que vai contestar o valor cobrado pelo Uber, pois não se lembra de ter colocado o endereço de sua casa. “Obviamente eu não pediria para o Uber me enviar para casa, pois eu sabia onde estava”, afirmou.

Que situação, migo!

Antes e depois de quem parou com o álcool

1 de 29

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Antes e depois de quem parou com o álcool

6 meses de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano e meio de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

300 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

7 meses de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

5 anos de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

8,5 meses de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

416 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

7 anos de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

2 anos de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

155 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

156 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

99 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

500 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano e meio de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

100 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

7 meses de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

6 meses de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

95 dias de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Seis meses de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Antes e depois de quem parou com o álcool

Um ano de sobriedade

Créditos: Bored Panda

Mais galerias

Comportamento

Conheça Leela, um pitbull diferente

Comportamento

New space

Comportamento

Mulher decide retirar 270 tatuagens

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL