Rapaz alega que remédio o fez virar gay

(Foto: SWNS/ reprodução Metro)

O irlandês Scott Purdy, de 23 anos, morador da cidade de Louth, acredita que um medicamento o fez virar gay.

Alguns meses atrás, ele quebrou o pé enquanto pilotava um kart. Durante a recuperação, fez uso do analgésico Pregabalin para tratar dores crônicas, ansiedade e epilepsia, e, segundo informou ao Metro UK, a medicação fez com que perdesse o interesse pela namorada que tinha na época e começasse a olhar para homens com outros olhos.

“Nunca tive interesse em homens. Mas percebi que a minha libido por mulheres tinha desaparecido e que eu estava querendo só a atenção masculina”, contou Scott ao site. “Na juventude eu fui até um pouco curioso, mas semanas após tomar o remédio, eu mudei e não a achei mais atraente”.

Scott fez questão de divulgar o que aconteceu para que as pessoas saibam do efeito causado. “Se alguém for tomar isso no futuro, deve saber do que essa medicação é capaz. Parei de tomar depois de algumas semanas e o desejo por homens desapareceu”.

Após a revelação, o rapaz disse que vai continuar tomando o remédio porque o deixa feliz em relação à sua sexualidade. “Foi libertador”, disse ele, que hoje namora um homem de Londres.



Confira fotos:

Fonte: Vírgula UOL