‘Rap está renascendo’, diz Ferrugem, renovador do samba

Ferrugem

Leia mais’Sertanejo usou bem ferramentas da internet’, diz Jorge e Mateus

Renovador do samba, Ferrugem é fã de rap. Em entrevista exclusiva ao Virgula, ele destacou Projota, HaiKaiss, BK e Luccas Carlos entre o que está rolando de mais novo na música brasileira.

O carioca lança seu DVD no Espaço das Américas, em São Paulo nesta quarta, ocasião em que faz o lançamento nacional de Prazer, Eu Sou Ferrugem, com direito a repertório somando músicas novas e grandes clássicos de carreira.

No repertório: Minha Namorada, Prazer Eu Sou Ferrugem, Eu Juro, O Som do Tambor, Eu Sou Feliz Assim, É Natural, Você e Eu, entre outras.

Os ingressos se esgotaram mais de um mês antes do show. Leia nossa conversa com o cantor e compositor nascido Jheison Failde de Souza há 29 anos.

Você teve outros trabalhos além da música, eles te ajudam a ser um artista popular, de alguma maneira?

Ferrugem – Na verdade, eu não tive nenhum trabalho fixo antes da música, até por que eu comecei a cantar por volta dos 12 anos e se me empenhei nesse segmento musical e do samba, principalmente.

Eu tive bicos de fazer uma coisa aqui, outra ali pra não ficar duro, mas coisa de moleque, mesmo. Inventaram, até, há um tempo atrás, que eu fui camelô, entregador de pizza, mas algo que ajudasse para eu ser uma pessoa popular ou como cantor, não… acho que a música mesmo, fui amadurecendo dentro dela para hoje eu ser o Ferrugem

O que tá rolando de mais novo na música brasileira?

Ferrugem – Minha opinião é, na verdade, algo antigo e que está renascendo que é o rap. Eu poder ver as novas bandas, os grupos se destacando, como Projota, HaiKaiss, BK, Luccas Carlos… eu fico muito feliz de ver isso com o rap.

Vejo essa notoriedade que o rap tem nos EUA deveria ter no Brasil também e está acontecendo isso. a galera merece ter seu espaço, pois eles tem uma ideia muito boa para passar e tem muita gente querendo ouvir essa ideia também.

Quais são suas principais referências musicais?

Ferrugem – As minhas principais referências, sem dúvida, são as que vem do samba em primeiro lugar. Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Roberto Ribeiro, Jovelina Pérola Negra, Almir Guineto…

Aí, depois, veio a outra geração com ExaltaSamba, tendo o Péricles em primeiro plano – que é meu ídolo; Sorriso Maroto, tem o Soweto… Tem muita gente que me influencia, mas hoje, o que eu tenho mais ouvido de samba, sem dúvida, é o Péricles.

Tenho, também, escutado bastante o disco novo do Thiaguinho e bastante coisa diferente como rap, R&B, trap… são coisas que tem influenciado bastante no meu som novo, pois é uma mutação. Cada ano a gente faz uma coisa diferente e por isso sempre tem que estar escutando coisas diferentes.

Que características considera mais marcantes da sua geração?

Ferrugem – Sem dúvida, é a união…. hoje eu consigo ser amigo de todos os músicos da minha geração, amigo de se falar, se ligar, perguntar se está bem…. não só de encontrar no show e se cumprimentar

SERVIÇO

Ferrugem – Lançamento de DVD | Espaço das Américas

Data: 30 de maio de 2018 (quarta-feira) – véspera de feriado

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h30

Censura: 18 anos

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 8.450 lugares

Acesso para deficientes: sim

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Xênia França

Créditos: Reprodução

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Supervão

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Boogarins

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Xenia França

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Xênia França

Créditos: Reprodução

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Supervão

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Boogarins

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Xenia França

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL