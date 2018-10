‘Rancor’ de Alexandre Pato domina o Twitter; entenda

Alexandre Pato na época em que jogava no Corinthians

Você pode ser rancoroso, mas não chega aos pés de Alexandre Pato. Desta maneira o Twitter Moments definiu a reação do atacante, atualmente no Tianjin Quanjian.

Após a eliminação do Grêmio da Libertadores – com Bressan fazendo um pênalti e sendo expulso -, Pato relembrou um episódio da final da Copa do Brasil de 2013.

Ele jogava no Corinthians e perdeu um pênalti na decisão contra o Grêmio, que foi campeão. Bressan, então, apontou o dedo para ele e o acusou de desrespeito pela forma como cobrou . Cinco anos depois, Pato devolveu.

O Bressan!!! ta rindo agora??? Hahahaha velha música : “what goes around… comes around” pic.twitter.com/vRaKjnqP83

— PATO (@AlexandrePato) 31 de outubro de 2018

Queremos saber: Pato tinha a foto guardada para este momento ou estava até agora a procurando na internet? Que rancor hahahah https://t.co/DGqFoyVhd7

— Blog 4-3-3 (@Blog433) 31 de outubro de 2018

Você poderia voltar ao Inter, né?

Aqui a gente zoa o Grêmio Full time e ainda come churras KKKKK

— Isa (@Isaahayres) 31 de outubro de 2018

De 0 a Alexandre Pato, quanto rancor você guarda? https://t.co/vRXAO1aRsD

— Vinicius Miranda (@vinic_miranda) 31 de outubro de 2018

desconheço a rixa, mas se bater em cachorro já é covardia, em cachorro morto então…Pato, que feio.

— brasiltipster (@brasiltipster) 31 de outubro de 2018

Tem moral nenhuma pra Zoar alguém.

Que nunca mais volte no Corinthians

— É Danilo +10 (@CleberL10) 31 de outubro de 2018

Haha que raiva é essa? Não dá pra colocar um Twitter brincando que gera tudo isso vamos sorrir!! Mais amor por favor… com coração vermelho

— PATO (@AlexandrePato) 31 de outubro de 2018

O Bressan entrou no segundo tempo, concedeu pênalti ao River, tomou dois cartões amarelos, foi expulso e deixou a torcida gremista na maior revolta >https://t.co/5OwTSEOWx3

— Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) 31 de outubro de 2018

Fonte: Vírgula UOL