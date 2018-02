Rainha, né?! Beyoncé quebra recorde no Spotify

Reprodução/Facebook Queen B!

Beyoncé acaba de quebrar um recorde do Spotify. Rainha que é, a cantora é a primeira a ter três álbuns superando o número de um bilhão de streamings, segundo a MTV.

Os álbuns I Am Sasha Fiercei e BEYONCÉ já tinham alcançado a marca de um bilhão de streamings cada. Nesta segunda-feira (5), o álbum 4, de 2011, bateu a mesma marca.

E olha que Beyoncé nem dá muita bola para o Spotify, sempre favorecendo o TIDAL, de seu marido. O último álbum, Lemonade, nem foi lançado na plataforma ainda.

