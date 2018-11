Rainha escreveu a cozinheiro após lesma em salada

Rainha Elizabeth II

Um episódio envolvendo a rainha Elizabeth II, de 92 anos, revelou que ela respondeu de forma irônica ao pessoal do palácio quando descobriu uma lesma em sua salada. Junto com a pequena surpresa, ela escreveu: “Eu encontrei isso na salada, você poderia comer?” E enviou o bilhete e a bala de volta para a cozinha.

A história é relatada no novo livro Dinner At Buckingham Palace. Ele conta que a rainha seleciona suas refeições de uma lista de sugestões entregues a ela em um livro encadernado em couro pelo chef real do Palácio de Buckingham, Mark Flanagan.

Com lápis, ele indica as refeições que ela quer comer e risca as comidas que ela não gosta. As refeições servidas na mesa da rainha podem ser descritas como o tipo que você teria em um restaurante decente de médio porte.

O ex-chef da rainha Elizabeth, Darren McGrady, disse à CNN que ela “não está realmente incomodada” com a comida que come, mas não gosta de alimentos ricos em amido, como arroz ou batatas.

Quando ela está sozinha a rainha come peixe grelhado com legumes e salada, mas ela tem um fraco por chocolates.

“Ela também é chocólatra”, disse McGrady. “Tem que ser o chocolate escuro, quanto mais escuro melhor. Ela não gostava de chocolate ao leite ou chocolate branco”, completou.

Fonte: Vírgula UOL