Rainha Elizabeth já foi acusada de soltar gases barulhentos e a culpa foi parar nos cavalos

Leia mais”Rainha da melanina”, modelo Nyakim Gatwech usa Instagram para …Rainha, né?! Beyoncé quebra recorde no Spotify

Todo mundo já teve problemas com gases, mas é possível que você nunca tenha imaginado que a rainha da Inglaterra já tenha passado apuros por conta disso, em público. Segundo o jornal The Mirror,

Felizmente, Paul Burrell está aqui para quebrar alguns mitos. No programa I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here Australia, o ex-mordomo contou uma história divertida sobre um episódio de flatulência que rolou durante um passeio de carruagem.

“Imagine isso, as pessoas cantando Deus Salve a Rainha e a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip ao meu lado. O sultão do Bahrain estava conversando com a realeza, quando de repente uma onda de flatulência veio da parte da frente, onde estavam os cavalos”, contou.

Getty Images Rainha Elizabeth II

Todo mundo poderia ter fingido não ter notado, porém o cheiro era “aparentemente horrível”. Não querendo ofender seu convidado, a rainha então murmurou para o príncipe Philip: “você acha que devo dizer algo?”. Phillip disse que sim.

Então, a rainha “inclinou-se e tocou o joelho do Sultão, dizendo: “Sinto muito por esse ruído terrível “. O sultão também se inclinou e disse: “está tudo bem, Majestade. Eu achava que tinha sido um dos cavalos”.

As ‘mil’ bolsas da realeza britânica

1 de 10

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Guarda-roupa da realeza

A rainha Elizabeth II tem nada menos que 200 bolsas praticamente iguais da mesma grife, a Launer London

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Carnaval

20 ideias de makes que estão bombando no Carnaval de SP

Moda e Beleza

Famosas que removeram o silicone dos seios

Moda e Beleza

15 looks que só Sabrina banca usar

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL