Rafa Brites diz que vida sexual com Felipe Andreoli melhorou após filho

Rafa Brites participou do canal de Youtube de Gabriela Pugliesi e falou um pouco sobre sua vida com o marido, o apresentadora Felipe Andreoli.

Rafa contou que a vida sexual dos dois melhorou após o nascimento do filho Rocco, de um ano. “Nossa vida íntima melhorou. A disponibilidade de tempo fica menor. ‘Tamo aqui? Velocidade 5 do créu’. Uma viagem que estamos só nós dois, daqui a pouco vamos voltar e Rocco já abre a porta de manhã”, afirmou.

A apresentadora ainda contou que quer ter mais filhos. “Se próximo filho for menina vai ser Serena. Quero ter mais. Acho que teria mais de um. Mas agora não vai dar, estou em ritmo acelerado”, disse.

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruna Marquezine

Créditos: Reprodução/Facebook

Casagrande

Créditos: Reprodução/Facebook

Cristiano Ronaldo

Créditos: Reprodução/Facebook

Daniel Alves

Créditos: Reprodução/Facebook

Fátima Bernardes

Créditos: Reprodução/Facebook

Gabriel Jesus

Créditos: Reprodução/Facebook

Galvão

Créditos: Reprodução/Facebook

Giovanna Ewbank

Créditos: Reprodução/Facebook

Gloria Maria

Créditos: Reprodução/Facebook

Gloria Pires

Créditos: Reprodução/Facebook

Grazi

Créditos: Reprodução/Facebook

Jojo Todynho

Créditos: Reprodução/Facebook

Marcelo

Créditos: Reprodução/Facebook

Marina Ruy Barbosa

Créditos: Reprodução/Facebook

Messi

Créditos: Reprodução/Facebook

Neymar

Créditos: Reprodução/Facebook

Paulinho

Créditos: Reprodução/Facebook

Sabrina Sato

Créditos: Reprodução/Facebook

Tite

Créditos: Reprodução/Facebook

Fonte: Vírgula UOL