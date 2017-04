Rádio Nacional terá programação especial no aniversário de Brasília

Brasília vai completar 57 anosElza Fiúza/Arquivo/Agência Brasil

A Rádio Nacional de Brasília fará amanhã (21) uma transmissão especial para comemorar o aniversário de 57 anos da capital do país. Durante todo o dia, os programas da emissora serão transmitidos diretamente do Museu Vivo da Memória Candanga, que fica no Núcleo Bandeirante, um antigo acampamento de trabalhadores que construíram a cidade. A programação será aberta ao público e terá a presença de fundadores da cidade, historiadores, músicos e nomes de referência na história de Brasília.

Às 8h, o programa Revista Brasil vai entrevistar figuras ilustres na cidade, como o pioneiro Carlito; o cineasta Vladimir Carvalho; o jornalista e escritor Adirson Carvalho; o radialista Clemente Drago; a pioneira, escritora e jornalista Conceição Freitas; e a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia. O programa também vai apresentar diversos áudios históricos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, do arquiteto Oscar Niemeyer e de outros nomes importantes para a fundação de Brasília.

A partir das 10h, o Revista Brasília terá a participação ao vivo da cantora Cris Maciel e do historiador Ricardo Magalhães.

À tarde, a programação especial da Rádio Nacional começa com o programa Cotidiano, das 14h às 15h, que vai conversar com a responsável pelo projeto Memórias Femininas de Brasília, Tânia Fontenele.

Depois, a programação segue com o Tarde Nacional, com muita música e cultura. Entre os convidados estão o coletivo de artistas Música na Árvore, o cantor da Plebe Rude, Philippe Seabra; o poeta Nicolas Behr; as cantoras Zélia Duncan e Wanderléa; e a companhia Transições Cia de Dança e Artes, contando um pouco mais sobre o espetáculo As faces de um povo centenário.

A Rádio Nacional Brasília pode ser sintonizada na frequência 980KHz AM e também online, no site da emissora. Ouça aqui

As participações ao vivo, durante a programação, podem ser feitas pelo telefone do estúdio (61) 3799-5741 ou pelo WhatsApp da emissora: (61) 9 9674-1536

Fonte: Agência Brasil