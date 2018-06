Rádio Nacional faz programa especial sobre a Copa do Mundo

A Rádio Nacional Brasília AM escalou um time de apresentadores e convidados para entrar em campo na manhã deste sábado (9) com o programa especial Nacional na Copa. A Copa do Mundo da Rússia começa na próxima quinta-feira (14).

Os âncoras Valter Lima, Estevão Damázio e André Luiz Mendes entrevistaram atletas que jogaram na seleção brasileira de futebol, relembraram gols e lances históricos, conversaram com o tricampeão Wilson Piazza, vencedor do mundial de 1970, no México, e com o chefe da delegação da seleção pentacampeã em 2002, Weber Magalhães.

Luiz Américo, cantor e compositor da música “Camisa 10”, lançada em 1973, conversou sobre sua inspiração para a criação da letra que cobrava de Zagalo mudanças no time que disputaria os jogos de 1974. A canção ironizava a busca por um camisa 10 para ocupar o lugar de Pelé.

Segundo Valter Lima, o intuito da programação especial é contribuir para essa “grande festa mundial”. “O objetivo é fazer com que a motivação já entre no espírito do brasileiro para ele começar a vibrar com a Copa do Mundo. A nossa garra é essa de vibrar com o futebol. Muita gente está preocupada com a gasolina que faltou, ou seja, com os problemas que acontecem, mas o importante é esquecer tudo isso é partir para dentro da Copa”, disse, em alusão à greve dos caminhoneiros que provocou o desabastecimento de combustível no país.

Para o diretor de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Estevão Damázio, o destaque do Nacional na Copa é unir informação jornalística relacionada à história das Copas do Mundo com entretenimento. “O grande desafio que a gente tem é passar boa informação, história das Copas e, ao mesmo tempo, entreter o público com uma boa música como o samba do Adir Ribeiro”.

A bateria nota 10 e as passistas da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), além da sambista Dhí Ribeiro, também participaram da programação.

O Brasil estreará no dia 17 de junho contra a Suíça. O jornalista Eurico Tavares, que trouxe curiosidades sobre as Copas, lembrou que o Brasil jogou apenas uma vez contra a seleção suíça, na Copa de 1950, com um empate de 2 a 2. Nesta primeira fase, o Brasil ainda joga contra Costa Rica e Sérvia.

No espaço montado pela EBC, o público pôde conferir uma exposição com artigos históricos, que incluiu uma réplica da Taça da Copa do Mundo Fifa e camisas originais usadas e autografadas por atletas. Também houve distribuição de tabelas com os jogos da Copa.

As Rádios Nacional Brasília AM, Nacional de Brasília FM, Nacional do Rio, Nacional da Amazônia e do Alto Solimões ficaram em rede para alcançar ainda mais ouvintes.

Fonte: Agência Brasil