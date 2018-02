Radialista é demitido por comentário impróprio sobre atleta de 17 anos

Reprodução/Instagram Chloe Kim

Um apresentador de rádio esportivo de São Francisco conhecido como “P-Con” foi demitido por KNBR na quarta-feira, depois de ter feito comentários sexualmente inapropriados sobre a medalha de ouro de 17 anos, Chloe Kim.

Patrick Connor perdeu seu show matinal da KNBR, The Shower Hour with Patrick Connor, um dia depois que ele chamou o snowboarder olímpica Kim de “little hot piece of ass”, algo como dizer que tem uma “pequena bunda gostosa”.

“Seu aniversário de 18 anos é 23 de abril e a contagem regressiva está neste bebê”, disse Connorsaid. “Ela está bem como o inferno. Se ela tivesse 18 anos, você não ficaria envergonhado de dizer que ela é um pouco quente. E ela é. Ela é adorável. Eu sou um grande fã de Chloe Kim”, disse.

Mais tarde, Connor pediu desculpas em uma declaração no site Barstool, “onde aparentemente ele continuaria empregado”, afirmou o Washington Times.

“Apenas rapidamente eu quero me desculpar com Chloe Kim e seu pai”, disse ele, segundo informou o jornal USA Today. “Eles não mereceram meus comentários estúpidos, tolos e imaturos”.

Fonte: Vírgula UOL