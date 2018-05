Racionamento de água no Distrito Federal termina em 15 de Junho

O governo do Distrito Federal (DF) anunciou hoje (3) que, a partir de 15 de junho, termina o racionamento de água no DF. O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Rollemberg, em entrevista à imprensa no Palácio Buriti, após a verificação técnica do reservatório do Descoberto ter ultrapassado 90% da sua capacidade.

Rollemberg destacou a participação da população nesse processo, fazendo com que o consumo diminuísse de 12 a 13%. Para o governador, essa redução é um “grande legado”. A Resolução nº 8, de 3 de maio de 2018, sobre o assunto será publicada amanhã (4) no Diário Oficial do DF.

O fim do rodízio será explicado pelo diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), Paulo Salles, em entrevista à imprensa marcada para essa sexta-feira, na sede da agência, em Brasília.

A Adasa informou, por meio de nota, que a decisão do fim do racionamento foi definida “com base em estudos técnicos, que garantam a segurança hídrica e o conforto da população, e ouvido especialistas na área”. A agência ressaltou a importância da população “manter as boas práticas de uso racional e econômico da água durante o período de seca que se inicia”.

*Com informações da Agência Brasília

Fonte: Agência Brasil