Rachadura no Quênia continua a crescer e vai dividir continente africano

Fenda totaliza mais de 3 mil quilômetros e deve dividir continente

A cratera de mais de 20 metros de largura e 15 metros de profundidade que se abriu no sudoeste do Quênia, perto de Nairobi, continua a crescer e pode dividir continente, segundo especialistas. O local colapsou após série de chuvas na região. Segundo informações publicadas na National Geographic, a cratera era preenchida por cinzas vulcânicas do Mt. Longonot e foi exposta por conta da quantidade de água que “lavou” o local no último mês.

Casas e estradas foram abaladas pela cratera. De acordo com o geólogo David Adede, a fenda é parte do Rifte Africano Oriental, uma rachadura de mais de 3 mil quilômetros de extensão, causada pelo movimento de placas tectônicas. O processo é longo, mas segundo Adede, culminará na divisão do continente africano em duas partes dividas pelo mar.

Fotógrafos mostram dia a dia de países africanos para combater estereótipos

Fonte: Vírgula UOL