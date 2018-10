R$ 54 milhões: Kylie Jenner compra mais uma mansão; veja fotos

A quinta casa de Kylie custou R$ 54 milhões

Kylie Jenner acaba de compra mais uma casa milionária, informou o site TMZ. A nova mansão teria custado nada menos do que US$ 13,5 milhões, cerca de R$ 54 milhões.

Desta vez, Kylie teria dividido o valor da compra com o namorado, o rapper Travis Scott, com quem tem uma filha, a pequena Stormi.

O quarto principal tem mais de 200 metros quadrados e a propriedade ainda inclui piscina com iluminação noturna, academia, sala de massagem, garagem para vários carros e um jardim enorme.

Esta é a quinta mansão de Kylie Jenner. Confira as fotos:

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

Nova mansão de Kylie Jenner

