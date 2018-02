R$ 1,3 bilhão! Kylie Jenner é a mais rica do clã Kardashian-Jenner

Reprodução/Instagram Kylie Jenner

Leia mais12 momentos emocionantes da gravidez de Kylie JennerKylie Jenner dá à luz a menina e faz vídeo emocionante para …

Nova mamãe do pedaço, aos 20 anos, Kylie Jenner é oficialmente a mais rica do clã Kardashian-Jenner, informou o Daily Mail.

A empresa de Kylie é avaliada em US$ 386 milhões (R$ 1,3 bilhão) e tem projeção de atingir o valor de US$ 1 bilhão (R$ 3,2 bilhões) até 2022.

Kylie Jenner anunciou no último domingo (4) que deu à luz sua primeira filha no último dia 1 de fevereiro.

Segundo a Forbes, a segunda que mais faturou e 2017 foi Kim Kardashian West, com US$ 175 milhões (R$ 570 milhões), seguida por Khloé Kardashian, com US$ 40 milhões (R$ 130 milhões). A quarta é US$ 35 milhões (R$ 114 milhões); a quinta é Kendall Jenner, com US$18 milhões (R$ 58 milhões). Por último, aparece Rob Kardashian com fortuna de US$ 6 milhões (R$ 19 milhões).

8 teorias conspiratórias sobre as Kardashian-Jenner

1 de 8

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Kris Jenner planejou a gravidez tripla das Kardashian-Jenner

Jenner pode ser a mente por trás da carreira bem sucedida das filhas, mas você acha que ela seria capaz de pensar em orquestrar que três de suas filhas ficasse grávidas ao mesmo tempo? Tudo isso para trazer mais dinheiro para o reality show da família? Uma teoria afirma que a matriarca afirmou que Kris planejou isso há anos! Kim está esperando um bebê através de uma barriga de aluguel, enquanto Kylie e Khloé ainda não confirmaram oficialmente que estão grávidas.

Créditos: Giphy

Kylie Jenner morreu em 2013

Segundo uma teoria de um fã, Kylie teria morrido em 2013 e foi substituída por clones que nem ao mesmo seriam parecidas com ela.

Créditos: Giphy

Ted Cruz é, na verdade, Robert Kardashian

Há uma teoria que afirma que Robert Kardashian nunca morreu e que sua doença não passou de um fingimento. Ainda segundo essa teoria, ele teria se transformado no senador Ted Cruz, assim conseguiria usufruir de uma carreira política bem sucedida bem longe das mulheres de sua própria família. Robert Kardashian morreu em 2003 devid a um câncer no esôfago.

Créditos: Reprodução

Blac Chyna & Tyga terminaram para dar um golpe nas Kardashian

Blac Chyna e Tyga não só tiveram m romance, como têm um filho juntos. Porém, uma teoria diz que os dois só se separaram para se aproximarem do clã Kardashian-Jenner e ficarem famosos. A ideia é que ele irão voltar depois de um tempo e mostrar que engaram todo mundo esse tempo todo! Vale lembrar que Blac Chyna tem uma filha com Rob Kardashian e Tyga namorou Kylie

Créditos: Giphy

Kylie Jenner é a barriga de aluguel de Kim Kardashian

Desde que os rumores de que Kim terá um filho por barriga de aluguel surgiram, as pessoas começaram a imaginar quem seria essa mulher. Desde então, surgiram os rumores de que Kylie estaria grávida. E foi aí que as pessoas juntaram a ideia de que Kylie seria a barriga de aluguel da irmã…

Créditos: Reprodução

A briga entre Kim/Kanye/Taylor é tudo obra dos Illuminati

E se a briga de Kanye West e Taylor Swift fosse totalmente fabricada e uma forma de manter pessoas interessadas em celebridades em vez de pensar em coisas mais sérias? De acordo com o Vigilant Citizen, a briga no palco do VMA de 2009 foi, na verdade, um ritual para receber Taylor no “The Circle of Chosen Artists”, e desde então, tudo entre eles foi encenado e tudo obra dos Illuminati

Créditos: Giphy

Kim é uma agente secreta

Em 2017, uma organização iraniana afirmou que o Instagram e Kim Kardashian estavam trabalhando juntos para corromper mulheres e crianças do Irã, fazendo com que ficassem tentados com as maravilhas que a vida nos Estados Unidos poderia oferecer. Kim se deu ao trabalho de negar tudo isso!

Créditos: Giphy

Kim, Kanye e Taylor planejaram 'Famous'

Sabe aquele dia em que Kim publicou um vídeo que mostrava Kanye West ao telefone com Taylor Swift, onde ela, aparentemente, aprovou a letra de ‘Famous’? Bem, uma teoria acredita que tudo foi encenado desde o começo

Créditos: Giphy

Mais galerias

Famosos

“Perder a cabeça”, hit do verão

Famosos

12 momentos emocionantes da gravidez de Kylie Jenner

Famosos

Solteiros de 2018

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL