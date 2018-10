Quinta temporada de Black Mirror terá episódio interativo!

Black Mirror

Leia maisLana Del Rey critica Kanye West por apoio a Trump: ‘você precisa …Modelo estrela da semana de moda de Paris foi descoberta em campo …

Novidades para os fãs de Black Mirror. A quinta temporada será lançada em dezembro deste ano, mas ainda está em processo de filmagem.

A nova temporada terá um episódio interativo, em que os fãs vão poder “escolher o enredo”, escolhendo e tomando decisões importantes que vão determinar o destino do protagonista.

Já estamos ansiosos!

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

15. Dark Tide

Coitada da Halle Berry (sempre ela nas listas dos piores filmes). Ninguém manda escolher um roteiro sobre ataque de tubarões.

Créditos: Reprodução/vídeo

14. An Invisible Sign

Aqui Jéssica Alba é um gênio da matemática e resolve dar aulas para lidar com suas limitações físicas. O roteiro é até interessante, mas não funciona na prática

Créditos: Reprodução/vídeo

13. American Milkshake

Mais um filme que retrata adolescentes americanos que tem a descoberta do sexo como tema central.

Créditos: Reprodução/vídeo

12. The Starving Games

Uma paródia de ‘Jogos Vorazes’ que não deu certo. Pule esse.

Créditos: Reprodução/vídeo

11. Behaving Badly

Você confiaria em um filme com Selena Gomez de protagonista?

Créditos: Reprodução/vídeo

10. Any Day

A história de um um ex-lutador e ex-presidiário que precisa encarar o passado. Deu preguiça, né?

Créditos: Reprodução/vídeo

9. Dawn Patrol

Nem o IMDB fala bem do filme. Ai não dá!

Créditos: Reprodução/vídeo

8. Cam2Cam

Poucos sabem misturar sexploitation com elementos sobrenaturais sem parecer bizarro. Não é o caso aqui.

Créditos: Reprodução/vídeo

7. Chloe & Theo

Dakota Johnson não merecia participar de um filme ruim, né?

Créditos: Reprodução/vídeo

6. The White Haired Witch

Tipo Romeu & Julieta oriental, mas com uma narrativa toda confusa

Créditos: Reprodução/vídeo

5. See You in Valhalla

O Washington Post classificou o filme como ‘pior do que seu próprio funeral’. Imagina!

Créditos: Reprodução/vídeo

4. Viktor

Passe longe desse filme de Gérard Depardieu

Créditos: Reprodução/vídeo

3. The Walking Dead Deceased

Não tem como uma paródia de The Walking Dead ser boa, certo?

Créditos: Reprodução/vídeo

2. Ridiculous 6

Adam Sandler tem uma série de filmes considerados ruins, mas parece que Ridiculous 6 é o grande vencedor.

Créditos: Reprodução/vídeo

1. Paixões Unidas

Um filme sobre a FIFA poderia ser bem interessante, mas esse é medonho.

Créditos: Reprodução/vídeo

15. Dark Tide

Coitada da Halle Berry (sempre ela nas listas dos piores filmes). Ninguém manda escolher um roteiro sobre ataque de tubarões.

Créditos: Reprodução/vídeo

14. An Invisible Sign

Aqui Jéssica Alba é um gênio da matemática e resolve dar aulas para lidar com suas limitações físicas. O roteiro é até interessante, mas não funciona na prática

Créditos: Reprodução/vídeo

13. American Milkshake

Mais um filme que retrata adolescentes americanos que tem a descoberta do sexo como tema central.

Créditos: Reprodução/vídeo

12. The Starving Games

Uma paródia de ‘Jogos Vorazes’ que não deu certo. Pule esse.

Créditos: Reprodução/vídeo

11. Behaving Badly

Você confiaria em um filme com Selena Gomez de protagonista?

Créditos: Reprodução/vídeo

10. Any Day

A história de um um ex-lutador e ex-presidiário que precisa encarar o passado. Deu preguiça, né?

Créditos: Reprodução/vídeo

9. Dawn Patrol

Nem o IMDB fala bem do filme. Ai não dá!

Créditos: Reprodução/vídeo

8. Cam2Cam

Poucos sabem misturar sexploitation com elementos sobrenaturais sem parecer bizarro. Não é o caso aqui.

Créditos: Reprodução/vídeo

7. Chloe & Theo

Dakota Johnson não merecia participar de um filme ruim, né?

Créditos: Reprodução/vídeo

6. The White Haired Witch

Tipo Romeu & Julieta oriental, mas com uma narrativa toda confusa

Créditos: Reprodução/vídeo

5. See You in Valhalla

O Washington Post classificou o filme como ‘pior do que seu próprio funeral’. Imagina!

Créditos: Reprodução/vídeo

4. Viktor

Passe longe desse filme de Gérard Depardieu

Créditos: Reprodução/vídeo

3. The Walking Dead Deceased

Não tem como uma paródia de The Walking Dead ser boa, certo?

Créditos: Reprodução/vídeo

2. Ridiculous 6

Adam Sandler tem uma série de filmes considerados ruins, mas parece que Ridiculous 6 é o grande vencedor.

Créditos: Reprodução/vídeo

1. Paixões Unidas

Um filme sobre a FIFA poderia ser bem interessante, mas esse é medonho.

Créditos: Reprodução/vídeo

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Ana Paula Renault

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Ana Paula Renault

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1116433’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL