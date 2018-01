Quicksand, banda de integrante do Deftones vem ao Brasil pela 1ª vez

(Foto: Cecilia Alejandra) Quicksand

É agora que a galera do hardcore pira de vez! O tão esperado Quicksand, um dos grupos mais respeitadas no meio alternativo norte-americano vem ao Brasil pela primeira vez para duas apresentações. Os shows acontecem dia 2 de junho no Fabrique Club, em São Paulo, e dia 3 no Teatro Odisseia, no Rio de Janeiro. A realização é da Powerline Music.

Formado por Sergio Vega, também baixista do Deftones, e pelo guitarrista e vocalista Walter Schreifels, das clássicas bandas Gorilla Biscuits e Youth of Today, o Quicksand nasceu em Nova Iorque na década de noventa e fez muito barulho na cena alternativa, se tornando um dos precursores do estilo post-hardcore. O trio foi reagrupado em 2013 e lançou o álbum Interiors, em 2017.

Os ingressos para os shows já estão à venda. Confira abaixo:

SERVIÇO

Quicksand em São Paulo

Data: 2 de junho de 2018

Horário: 18 horas

Ingressos: 1º lote R$80 (Meia entrada / Estudante / Promocional*) 2º lote R$100 (Meia entrada / Estudante / Promocional*)

Compre aqui: https://pixelticket.com.br/eventos/1840/quicksand-sao-paulo

Censura: 16 anos

Local: Fabrique Club

Endereço: Rua Barra Funda, 1071 – Barra Funda, São Paulo

*(Promocional para não estudantes doando 1 kilo de alimento não perecível)

Quicksand no Rio de Janeiro

Data: 3 de junho de 2018

Horário: 18 horas

Ingressos: 1º lote R$80 (Meia entrada / Estudante / Promocional*) 2º lote R$100 (Meia entrada / Estudante / Promocional*)

Camarote: $130 (Meia entrada / Estudante / Promocional*)

Compre aqui: https://pixelticket.com.br/eventos/1841/quicksand-rio-de-janeiro

Censura: 16 anos

Local: Teatro Odisseia

Endereço: Avenida Mem de Sá, 66 – Centro, Rio de Janeiro

*(Promocional para não estudantes doando 1 kilo de alimento não perecível)

