‘Quero que minha música mude vidas’, diz Ambrose Akinmusire

Ambrose Akinmusire em foto de Pierrick Guidou

Leia maisSe os anjos tocassem, eles soariam como Archie Shepp

Em grande forma aos 36 anos, Ambrose Akinmusire é frequentemente apontado como um dos trompetistas mais inovadores do jazz atual. Nesta quinta (27), ele voltou ao país com duas apresentações na Blue Note Rio, estreia do músico em terras cariocas, já que dá primeira vez veio apenas a São Paulo, no extinto BMW Jazz.

Ambrose é também umas da principais atrações do festival Ilhabela in Jazz 2018, que ocorre nos dias 28 e 29 de setembro e 05 e 06 de outubro, ao lado de Hermeto Pascoal, em fase abençoada aos 82 anos, Airto Moreira, Nelson Ayres, Bixiga 70 e grande elenco.

Filho de pai nigeriano e mãe estadunidense, Ambrose está para lançar o álbum Origami Harvest, no dia 12/10 com a participação do rapper Kool A.D.

“Costumo dizer que quero que minha música tenha impacto direto na vida das pessoas para mostrar que elas podem tomar atitudes sem medos. Quero que minha música mude alguma coisa na vida de alguém”, afirma ele ao Virgula.

“Tenho uma grande banda, temos bastante sinergia e pretendemos emanar muita energia nos shows. Espero que os fãs no Brasil consigam ir ao festival”, completa.

O quarteto é formado por Justin Brown (bateria), Harish Raghavan (baixo), Sam Harris (piano).

O mago alagoano Hermeto Pascoal encerra o Ilhabela in Jazz no dia 06 de outubro, às 22h30. E o lineup segue estrelado: pela segunda vez no Brasil o Ambrose Akinmusire Quartet (EUA) irá mostrar por que está entre os grupos mais originais de sua geração, com músicas que emocionam fãs do jazz ao pop.

O quarteto do trompetista norte-americano Ambrose Akinmusire faz parte do casting da icônica gravadora Blue Note. Airto Moreira & Grupo também está na programação. O percussionista (que junto com Hermeto e Eumir Deodato forma a tríplice da psicodelia jazzística brasileira) reside nos EUA e é aquele músico que o mundo venera e o Brasil pouco conhece.

Oportunidade incrível de vê-lo ao vivo e de graça. Já em clima de jam session, o trompetista italiano Paolo Fresu se junta ao pianista espanhol Chano Domínguez, que circula pelo universo do jazz latino e flamenco.

Para dançar, o festival providenciou o show do Bixiga 70. Já em tom de homenagem, Nelson Ayres irá comandar um tributo a Victor Assis Brasil, o saxofonista brasileiro que tocou ao lado de gigantes do jazz como Dizzy Gllespie, Ron Carter e muitos outros.

A curadoria e o lineup são assinados por Paulo Braga, realização e patrocínio da Prefeitura Municipal de Ilhabela e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela e produção da Articular.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Djonga

Djonga

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Djonga

Djonga

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Mais galerias

Marcelo Nova e Raul Seixas

Bruno Martini no Tomorrowland

Kiss

Mais galerias

Marcelo Nova e Raul Seixas

Bruno Martini no Tomorrowland

Kiss

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL