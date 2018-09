‘Quero as mulheres juntas’, diz Gaby Amarantos

Gaby Amarantos

Leia mais’Brasil tem muito a contribuir com afrofuturismo’, diz Xenia …’Não é fácil ser mulher nos tempos que correm’, diz Letrux

Gaby Amarantos chega a São Paulo com show especial ao lado de sua banda 100% feminina nesta sexta (21), no Shell Open Air, logo após a apresentação do musical Mamma Mia 2, que a cantora recebe o publico com um grande espetáculo.

No repertório, um setlist escolhido especialmente para a ocasião, que incluem os grandes sucessos da artista, músicas da década de 80 e muito mais. Para abrilhantar ainda mais essa festa, Preta Gil e Gloria Groove reforçam o time de estrelas, cantando sucessos que não deixam ninguém parado.

Após o lançamento do hit Sou + eu, que fala sobre autoaceitação e o empoderamento feminino e de outras minorias que sofrem com preconceitos, a paraense decidiu mudar o seu formato de apresentação. A reformulação começou com sua banda, onde todas as integrantes são mulheres. Por trás dos palcos, agora, sua equipe técnica possui mais pessoas do sexo feminino do que masculino.

São Paulo será a primeira cidade a conferir de perto esse novo projeto de Amarantos, mas fique de olho na movimentada agenda da artista.

Por que quis se juntar a Gloria Groove e Preta Gil? É um ato político?

Gaby Amarantos – Estou super feliz em poder dividir o palco com Gloria Groove e Preta Gil, será um show super enérgico

Que medidas crê que deveriam ser adotadas para que as mulheres pudessem ser mais valorizadas no mercado de trabalho, não apenas no meio musical?

Gaby – União, quanto mais nos unirmos e entendermos que juntas somos mais fortes e temos poder, crescimento vem junto.

Como é pra você ser uma referência para meninas que estão surgindo?

Gaby – Fico muito feliz em ser referência para qualquer pessoa, de ser uma referência positiva. Sem falar no privilégio de levar essa música tão autêntica do Pará. É maravilhoso ver pessoas bebendo na nossa fonte, da musica pop paraese, do tecnobrega, do carimbó, de todos os nossos ritmos. Fico muito feliz de ver que a semente que plantamos lá atrás, está virando uma árvore linda que vai dar muitos frutos ainda, afinal temos muita estrada pela frente.

Qual é a importância do tecnobrega como renovador do pop brasileiro?

Gaby – É muito inteligente essa percepção do tecnobrega ser um renovador do pop brasileiro. Eu fico muito feliz e orgulhosa. Isso abre mais caminhos para a nossa música, para o meu trabalho, para as coisas novas que eu quero propor.

Quando eu surgi mostrando isso, há um tempo atrás, as pessoas ficaram extasiadas, surpresas e, agora, elas começam a assimilar cada vez mais então, eu quero é isso. Quero que essa música seja uma mola propulsora desse pop brasileiro porque isso faz que o nosso pop seja brasileiro, ser autêntico.

O que está rolando de mais interessante na música hoje na sua opinião?

Gaby – Tem muita coisa interessante rolando na música, acho que o que está rolando de mais legal é esse movimento que tá sendo comandado tanto pela MC Loma e as gêmeas Lacração, que é o brega, é o tecnobrega do Pará.

Assim como as músicas que as meninas que são drag queens estão fazendo, um movimento lindo, falando de todas elas. Desde a Pablo, até a Linn da Quebrada… Johnny Hoocker também é um artista incrível, ele tá fazendo um trabalho que tem música junto com verdade, coragem e posicionamento.

Esse movimento ta muito forte, principalmente a união das mulheres com esses artistas que são LGBTQ. Jaloo também é um artista muito lindo e interessante, que tá propondo coisa nova e fico muito feliz de estar vendo essa cena e estar junto com eles, fazendo música, fazendo show, parcerias… E é isso que eu quero, as mulheres juntas – as mulheres trans, as mulheres biológicas, as drag queens… todas as pessoas que tem o feminino dentro de si, juntas.

Quais são suas referências estéticas?

Gaby – As minhas referências estéticas são o povo da minha terra, essa referencia forte da festa de aparelhagem atrelada a luz, ao colorido e despojamento do povo do Pará, que é tão diferente porque somos um outro país (risos), praticamente um outro continente. Essa liberdade indígena que temos e, também, exalto muito as minhas referências africanas, dos meus antepassados, que cada vez mais está presente na minha identidade visual, estética e música. Afropunk, futurista, tecno, brega, pop, arrocha, Brasil.

Quais são seus valores essenciais?

Gaby – São os valores de empatia, estamos precisando muito nos colocar no lugar do outro e representatividade. Essa é uma palavra que está muito presente na minha vida. Quero ver cada vez mais pessoas que me represente, não só por ser uma pessoa que representa vários, mas também por precisar ver representatividade, a minha luta é para ver igualdade de representatividade, de gêneros, por igualdade de um modo geral. É isso que eu quero, igualdade, representatividade e empatia para podermos caminhar para um lugar de respeito e amor.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Letrux em foto de Antonio Brasiliano

Letrux em foto de Antonio Brasiliano

Créditos: Antonio Brasiliano

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

ATTOOXXA em foto de Rafael Ramos

ATTOOXXA em foto de Rafael Ramos

Créditos: Rafael Ramos

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Djonga

Créditos: Divulgação

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Djonga

Djonga

Créditos: Divulgação

Verônica Ferriani em foto de Ivan Silva e Elena Moccagatta

Verônica Ferriani em foto de Ivan Silva e Elena Moccagatta

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri por Karin Santa Rosa

Laura Lavieri por Karin Santa Rosa

Créditos: Karin Santa Rosa

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Letrux em foto de Antonio Brasiliano

Letrux em foto de Antonio Brasiliano

Créditos: Antonio Brasiliano

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

ATTOOXXA em foto de Rafael Ramos

ATTOOXXA em foto de Rafael Ramos

Créditos: Rafael Ramos

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Djonga

Créditos: Divulgação

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Djonga

Djonga

Créditos: Divulgação

Verônica Ferriani em foto de Ivan Silva e Elena Moccagatta

Verônica Ferriani em foto de Ivan Silva e Elena Moccagatta

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri por Karin Santa Rosa

Laura Lavieri por Karin Santa Rosa

Créditos: Karin Santa Rosa

Mais galerias

Kiss

Nicki Minaj

Samsung Best of Blues 2018: Tom Morello, John 5, Isa Nielsen e Camarones Orquestra Guitarrística

Mais galerias

Kiss

Nicki Minaj

Samsung Best of Blues 2018: Tom Morello, John 5, Isa Nielsen e Camarones Orquestra Guitarrística

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL