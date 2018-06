Queremos! Próxima coleção de miniaturas da LEGO é do Harry Potter

LEGO

A LEGO anunciou sua próxima coleção de minifigures será inspirado no universo Harry Potter e Animais Fantásticos. Já queremos, sim ou com certeza?!

“Prepare-se para buscar, perseguir e (esperamos) manter todos os 22 personagens de @HarryPotterFilm e @FantasticBeasts da série #LEGOMinifigures. O jogo começa em breve”, afirmou a marca no Twitter.

LEGO

A coleção será lançada no dia 1º de agosto e custará US$ 3,99 cada. Não há informações sobre o lançamento no Brasil.

Entre os personagens, estarão Harry Potter, Rony Wesley, Hermione Granger, Luna Lovegood, Neville Longbottom, Cho Chang, Dean Thomas, Lord Voldemort, Dobby, entre outros.

LEGO

Fonte: Vírgula UOL