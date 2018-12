Quem nunca? Maridos entediados no shopping são flagrados em momentos hilários

(Foto: reprodução/ Miserable Men)

É domingo à tarde e sua esposa ou namorada quer ir ao shopping fazer compras? Por que não? Para uns o passeio é super agradável, mas para muitos homens pode ser uma das coisas mais chatas e tediosas que há.

Solidário a esse sentimento masculino, o perfil do Instagram Miserable Men fotografa maridos e namorados entediados em shoppings à espera de suas mulheres que estão se divertindo e gastando dindim em lojas.

Uns dormem, outros ficam horas olhando para a tela do celular e tem até os que arrumam um jeitinho diferente de passar o tempo. São imagens hilárias que praticamente todo homem se identifica.

Confira abaixo. Quem nunca, né?

Maridos entediados no shopping

Créditos: reprodução/ Miserable Men

Fonte: Vírgula UOL