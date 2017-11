“Quem não valoriza, perde”

O secretário de Comunicação do Estado, Kleber Lima, foi direto ao comentar a possibilidade do governador Pedro Taques deixar o PSDB. Segundo o jornalista, “quem não valoriza o que tem acaba perdendo”. “O partido ganhou um governador com musculatura política e projeção nacional, mas não lhe deu o devido valor. Quem não valoriza o que tem acaba perdendo”, disse o secretário em entrevista ao site Olhar Direto.

Apesar do veto do governador, na sexta-feira os tucanos vão confirmar o ex-vereador Paulo Borges como novo presidente do PSDB de Mato Grosso. Borges vai substituir o deputado federal Nilson Leitão, que deixa o cargo de presidente para tentar viabilizar sua candidatura ao Senado Federal.