Que trio! Adele e J. K. Rowling vão a show de Taylor Swift, em Londres

Que trio! A cantora Taylor Swift recebeu duas presenças ilustres no backstage de seu show em Londres, no último fim de semana. A cantora Adele e J. K. Rowling, autora de ‘Harry Potter’, apareceram para cumprimentar Taylor após sua apresentação.

Leia maisCom homenagem à Carmem Miranda, Anitta brilha muito no Rock in …Com membro do Sonic Youth, Riviera Gaz busca crueza do rock em …

Taylor postou selfies com as duas estrelas no Instagram. “Sou muito grata por estas mulheres, pelas palavras que elas escreveram e pelos mundos que elas criaram através de suas artes”, escreveu na legenda.

Fonte: Vírgula UOL