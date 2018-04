Que tombo! Beyoncé e Solange caem no palco

(Foto: divulgação) Solange e Beyoncé no Coachella 2018

Neste fim de semana aconteceu a 2º etapa do festival Coachella 2018, nos EUA, e uma coisa que passou despercebido é que, durante o mega show de Beyoncé, ela e sua irmã, Solange, caíram no palco, literalmente. Foi o maior tombo.

Em certo momento, Solange apareceu para participar do show assim como no 1º fim de semana do Coachella. Desta vez, ela resolveu dar um abraço empolgado em Bey. Ambas desequilibraram e caíram de costas no chão.

Mas, como Rainha é Rainha e diva é diva, as duas levaram a queda na maior brincadeira. Bateram pernas no chão e levantaram rindo, transformando um pequeno acidente em mais um momento especial do show.

O 2º fim de semana do Coachella não foi transmitido pela internet, mas os fãs, que estavam pertinho do palco, captaram o momento. Confira:

Fonte: Vírgula UOL