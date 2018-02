Que tal uma viagem diferente? Empresa oferece volta ao mundo de trem

Divulgação Trem California Zephyr

Leia maisOrlando 2018: veja novidades, onde comer, o que fazer, onde ficar

Se você é do time dos que acham que o trem é o melhor meio de transporte e tem um bom dinheiro guardada, deixe reservado na sua agenda uma viagem fantástica entre 8/9 a 5/10 por 21 mil quilômetros e 17 cidades.

“Em uma experiência única no mundo, a empresa Trains & Tours, do Grupo TT Travel, apresenta a Volta ao Mundo de Trem 2018. Serão 21.000 quilômetros sobre trilhos, seis trens, 28 dias – de 8 de setembro a 5 de outubro -, três continentes e 17 cidades ricas em gastronomia, arte, história, música e arquitetura”, afirma texto da assessoria de comunicação.

“O roteiro começa na urbana Chicago, sobe até o encantador Canadá, atravessa o Oceano Pacífico de avião em direção à misteriosa Pequim e percorre a mais famosa ferrovia do mundo, a Transiberiana. De lá, avista-se o Deserto de Gobi de Erlian a Moscou e ultrapassa-se a fronteira geográfica entre a Europa e a Ásia marcada pelos Montes Urais. Por fim, de Helsinque a Estocolmo, o sofisticado navio Tallink Silja Line encerra essa volta ao mundo”, diz.

“Ao longo do trajeto, paradas em Chicago e Salt Lake City (nos Estados Unidos), Banff, Kamloops e Vancouver (as três no Canadá), Pequim e Erlian (China), Ulaanbaatar (Mongólia), Ulan Ude, Irkutsk, Novosibirski, Ecaterimburgo, Kazan, Moscou e São Petersburgo (as sete na Rússia), além de Helsinque (Finlândia) e Estocolmo (Suécia)”, descreve.

“As hospedagens, que ocorrem em hotéis das redes Hilton, Hyatt, Crowne Plaza e Sheraton, permitem uma imersão mais profunda nas culturas locais, com alta gastronomia e o conforto necessário para recuperar as energias durante a jornada”, ressalta.

“Para enriquecer ainda mais essa experiência, profissionais com um vasto repertório e que falam português e espanhol estarão todo o tempo à disposição do grupo. A guia acompanhante é brasileira. O valor da viagem é de € 27.900 por pessoa em acomodação dupla, incluindo todos os trens, refeições, passeios e hospedagens. A parte aérea deve ser providenciada por cada passageiro separadamente”, completa.

Volta ao mundo de trem

1 de 48

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Banff, Canadá

Créditos: Divulgação

Capilano Suspension Bridge , Canadá

Créditos: Divulgação

Chicago, EUA

Créditos: Divulgação

Sonderzugreise "Zarengold"

Créditos: Divulgação

Estocolmo

Créditos: Divulgação

Ferry Tallink Silja Line – Cabine Commodore 1

Créditos: Divulgação

Ferry Tallink Silja Line – Cabine Commodore 2

Créditos: Divulgação

Ferry Tallink Silja Line – Cabine Commodore 3

Créditos: Divulgação

Grande Muralha da China

Créditos: Divulgação

Hotel Crowne Plaza Ligovsky – São Petersburgo 1

Créditos: Divulgação

Hotel Crowne Plaza Ligovsky – São Petersburgo 2

Créditos: Divulgação

Hotel Crowne Plaza Ligovsky – São Petersburgo 3

Créditos: Divulgação

Hotel Crowne Plaza Ligovsky – São Petersburgo 4

Créditos: Divulgação

Hotel Delta Royal Canadian Lodge Banff – Premier King Guest Room with Fireplace

Créditos: Divulgação

Hotel Delta Royal Canadian Lodge Banff 1

Créditos: Divulgação

Hotel Delta Royal Canadian Lodge Banff 2

Créditos: Divulgação

Hotel Delta Royal Canadian Lodge Banff 3

Créditos: Divulgação

Hotel Lilla Roberts – Helsinque 1

Créditos: Divulgação

Hotel Lilla Roberts – Helsinque 2

Créditos: Divulgação

Hotel Sheraton – Estocolmo 1

Créditos: Divulgação

Hotel Sheraton – Estocolmo 2 (DBL superior)

Créditos: Divulgação

Hotel Sheraton – Estocolmo 4

Créditos: Divulgação

Hotel Sofitel Magnificent Mile Chicago 1

Créditos: Divulgação

Hotel Sofitel Magnificent Mile Chicago 2

Créditos: Divulgação

Sofitel Chicago Water Tower

Créditos: Divulgação

Sofitel Chicago Water Tower

Créditos: Divulgação

Sofitel Chicago Water Tower

Créditos: Divulgação

Kazan, Rússia 1

Créditos: Divulgação

Kazan, Rússia 2

Créditos: Divulgação

Mapa Volta ao Mundo de Trem

Créditos: Divulgação

Moscou, Rússia

Créditos: Divulgação

Parque Nacional Terelj, Mongólia

Créditos: Divulgação

Pequim 2

Créditos: Divulgação

Restaurante Signature Room at the 95th – Chicago 2

Créditos: Divulgação

Restaurante Signature Room at the 95th – Chicago

Créditos: Divulgação

São Petersburgo

Créditos: Divulgação

Trem Allegro – Fonte Rail Europe

Créditos: Divulgação

Trem California Zephyr – Vagão de Observação

Trem California Zephyr – Vagão de Observação

Créditos: Divulgação

Trem California Zephyr – Vagão Restaurante 1

Créditos: Divulgação

Trem California Zephyr – Vagão Restaurante 2

Créditos: Divulgação

Trem California Zephyr

Créditos: Divulgação

Trem Rocky Mountaineer 2

Créditos: Divulgação

Trem Rocky Mountaineer 3

Créditos: Divulgação

Trem Rocky Mountaineer 4

Créditos: Divulgação

Trem Rocky Mountaineer 5

Créditos: Divulgação

Trem Rocky Mountaineer 6

Créditos: Divulgação

Trem Rocky Mountaineer

Créditos: Divulgação

Trem Sapsan

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Viagem

Novidades de Orlando em 2018

Viagem

Orlando 2018

Viagem

Leeuwarden: a capital cultural da Europa em 2018

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL