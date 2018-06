Que tal curtir uma praia dentro da cratera de vulcão? Em Açores tem!

Já pensou em passar as férias curtindo uma praia dentro de uma cratera de vulcão? Isso é possível no território português de Açores, conjunto de ilhas localizadas no Atlântico.

O arquipélago tem 26 vulcões ativos que não entram em erupção há muito tempo. Mas, mantém as águas termais e as areias negras e, portanto, são as grandes atrações da ilha.

Próxima à capital Ponta Delgada, está Furnas, um dos locais mais frequentados pelos turistas. No Vale das Furnas, os turistas podem tomar banho em um lago localizado dentro da cratera do vulcão de mesmo nome. Outra atração é o Ilhéu de Vila Franco do Campo, uma pequena ilha vulcânica.

Além do vulcão manter as águas aquecidas, o solo da região também é quente e, os restaurantes locais, oferecem pratos que foram enterrados e cozidos com este calor natural.

Férias em Açores

Arquipélago português tem areias negras, praia em cratera de vulcão, águas termais e pratos cozidos com o calor do solo

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL